POL-MG: Wohnungseinbruch in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 14. November, hat eine Streifenwagenbesatzung eine Personenkontrolle an der unteren Hindenburgstraße durchgeführt. Die Beamten fanden bei einem 43-Jährigen mehrere Betäubungsmittel und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen 10:20 Uhr befanden sich die beiden Polizisten auf Streife an der Hindenburgstraße, Ecke ...

