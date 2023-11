Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Porsche in Windberg gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag, 13. November, einen schwarzen Porsche (Macan) an der Peter-Nonnenmühlen-Allee entwendet. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer das Fahrzeug gegen 15 Uhr auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage abgestellt. Am Montagmorgen stellte er gegen 6 Uhr fest, dass das Auto nicht mehr dort stand.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

