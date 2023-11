Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Verkehrsunfall im Westend

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Blumenbergerstraße am Sonntag, 12. November, gegen 21.50 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ein 47-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne. Am Fahrzeug und der Laterne entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

