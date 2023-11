Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handtaschendiebstahl in Eicken: Täter flüchtet auf Fahrrad

Mönchengladbach (ots)

Die 76-Jährige kam eigenen Angaben zufolge gerade vom Einkaufen und ging die Thüringer Straße entlang, als ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Im Vorbeifahren griff er nach ihrer Handtasche und brachte diese an sich, da die Seniorin von der Aktion völlig überrascht wurde. Dann entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Von dem flüchtigen Täter ist nur bekannt, dass er zur Tatzeit einen Jogginganzug und eine rote Kapuze trug. Eine Streifenwagenbesatzung fahndete in der Umgebung nach dem Täter, traf jedoch keine Person dieser Beschreibung mehr an. Dafür konnten sie kurz darauf der 76-jährigen Geschädigten weiterhelfen: Ihre Schlüssel hatten sich ebenfalls in der Tasche befunden und sie kam nun nicht mehr in ihre Wohnung. Die Beamten öffneten die Wohnungstür für sie und verständigten ihre Angehörigen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und dem Tatverdächtigen nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell