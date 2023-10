Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) - Am 06.10.2023, um etwa 09:10 Uhr, stellte eine 22-jährige Sarstedterin ihr Gravelbike Cube Nuroad in grau am Bahnhof ab und schloss es dort mit einem Faltschloss an einen Fahrradständer. Als sie gegen 15:40 Uhr zum Fahrradständer zurückkehrte, fand sie ihr Rad nicht mehr vor. Der Neupreis des gestohlenen, erst einen Monat alten Fahrrades beträgt 1149 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

