Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud) - Im Zeitraum vom 05.10.2023, 15:00 Uhr, bis zum 07.10.2023, 06:45 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße in Höhe der Hausnummer 17 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus und kollidierte hierbei mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Nissan Qashqai. An dem schwarzen Nissan Qashqai entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell