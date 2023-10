Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raubdelikt auf der Ohlendorfer Brücke

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - In den frühen Morgenstunden des Samstags, 07.10.2023, ereignete sich ein Raubdelikt im Bereich der Ohlendorfer Brücke. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich ein 28-jähriger Hildesheimer gegen 05.00 Uhr auf der Ohlendorfer Brücke, als er von zwei bislang noch unbekannten Täter angesprochen und in der Folge körperlich attackiert wurde. Nachdem die beiden Täter zunächst mit Fäusten auf das Opfer einschlugen und diesen dadurch verletzten, forderten sie anschließend die Herausgabe mitgeführter Gegenstände, so dass der 28-jährige den Tätern schließlich ein Mobiltelefon und ein Portmonee überließ. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Stresemannstraße. Die beiden Täter werden als männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 160 bzw. 185cm groß und schlank beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell