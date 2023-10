POL-HI: Zeugenaufruf zu zwei Taschendiebstählen in Alfeld

Hildesheim (ots) - ALFELD - (jpm) Heute Vormittag kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in der Königsberger Straße. Bisherige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5619021 Die Maßnahmen in der Schule sind beendet. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden. Die Ermittlungen der Polizei Alfeld dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

