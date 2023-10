POL-HI: Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz an Schule in Alfeld

Hildesheim (ots) - Sarstedt (js)In der Heimgartenstraße in Sarstedt ereignet sich eine Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer eines weißen Skoda Kombi hatte sein Fahrzeug am 04.10.23, gegen 17.00 Uhr, in Höhe der Hausnummer 23 am Straßenrand zum Parken abgestellt. Als er am 05.10.23, gegen 10.00 Uhr seinen Pkw wieder benutzen wollte, hat er frische Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel seines Pkw festgestellt. ...

