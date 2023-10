Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (js)In der Heimgartenstraße in Sarstedt ereignet sich eine Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer eines weißen Skoda Kombi hatte sein Fahrzeug am 04.10.23, gegen 17.00 Uhr, in Höhe der Hausnummer 23 am Straßenrand zum Parken abgestellt. Als er am 05.10.23, gegen 10.00 Uhr seinen Pkw wieder benutzen wollte, hat er frische Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel seines Pkw festgestellt. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken des geparkten Pkw des Geschädigten beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

