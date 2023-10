POL-HI: Vorgetäuschte Liebe - Tipps der Polizei

Hildesheim (ots) - Sarstedt (chg) - In der Zeit vom 02.10.2023, 16.00 Uhr bis zum 04.10.2023, 14:30 Uhr kam es an der Wenderter Straße (Höhe Hausnr. 10a) zu einer Verkehrsunfallflucht. Anhand der Unfallspuren am beschädigten Pkw Fiat ist davon auszugehen, dass der Unfallflüchtige mit seinem Kraftfahrzeug im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleinwagens fuhr. Dabei wurde ...

mehr