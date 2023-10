Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit Drogen am Steuer

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am 04.10.2023, um 06:50 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth einen 32-jährigen Autofahrer in der Mittelstraße in 31188 Holle.

Die Beamten stellten bei dem Mann diverse Auffälligkeiten fest, welche für den Konsum von Betäubungsmitteln sprachen. Ein Urinvortest bestätigte die Vermutung der Beamten. Laut Urintest stand der Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis und Methamphetamin.

Der Hildesheimer musste seine Fahrt an Ort und Stelle beenden und sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein ist sichergestellt worden.

