POL-Pforzheim: BAB 8, Gemarkung Friolzheim/Enzkreis: Unfall auf der Autobahn mit acht Verletzten

Sternenfels/Enzkreis (ots) - Schwer verletzt wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, gegen 11.40 Uhr. Ein 25-jähriger fuhr mit seinem Opel in Sternenfels, auf der Kürnbacher Straße, in Richtung Ortsmitte. Er wollte nach links in die Silcherstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fahrer eines BMW-Kraftrades, der seinerseits in Richtung Kürnbach fuhr. Es kam zu einem ...

