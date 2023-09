Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Schwer verletzter Motorradfahrer

Sternenfels/Enzkreis (ots)

Schwer verletzt wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, gegen 11.40 Uhr. Ein 25-jähriger fuhr mit seinem Opel in Sternenfels, auf der Kürnbacher Straße, in Richtung Ortsmitte. Er wollte nach links in die Silcherstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fahrer eines BMW-Kraftrades, der seinerseits in Richtung Kürnbach fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Fahrer des Motorrades stürzte und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Opels blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden Der Gesamtschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell