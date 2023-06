Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Düsseldorf Hauptbahnhof - Bundespolizisten verhaften widerständigen Gesuchten

Düsseldorf (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen am Sonntagmorgen (25. Juni), um 06.00 Uhr einen jungen Mann (21) am Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Grund dafür war, dass ihn das Amtsgericht Duisburg per Haftbefehl ausschrieb. Kurz nach Bekanntwerden der Fahndung versuchte sich der Gesuchte den Bundespolizisten zu entziehen.

Bundespolizisten kontrollierten den 21-jährigen Deutschen in der Bahnhofshalle des Düsseldorfer Hauptbahnhofes. Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass ihn das Amtsgericht Duisburg per Untersuchungshaftbefehl ausschrieb. Gegen ihn liegt eine Anklage wegen des Betruges und des Missbrauchs von Ausweispapieren vor. Während der Kontrolle gab der Gesuchte gegenüber den Bundespolizisten an, ein Pfefferspray mit sich zu führen. Dieses wurde aufgefunden und sichergestellt. Bei der anschließenden Bekanntgabe des Haftbefehls, versuchte der Mann sich seiner Festnahme zu entziehen und widersetzte sich der Mitnahme. Die Uniformierten fesselten den Mann und verbrachten ihn zum Bundespolizeirevier. Im Laufe des Tages entschied ein Haftrichter über die anschließende Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Bundespolizei leitete außerdem gegen Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

