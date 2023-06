Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach Taschendiebstählen - Bundespolizei weist Täterinnen eine Vielzahl von Fällen nach

Münster (ots)

Zwei Frauen haben am Sonntag (25. Juni) im Hauptbahnhof Münster mehrere Reisende bestohlen. Die Bundespolizei konnte ihnen im Nachhinein eine Vielzahl an Taschendiebstählen nachweisen.

Zwei ältere Damen erstatteten eine Anzeige bei der Bundespolizei, weil ihnen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden war. Die Auswertung von Videoaufnahmen ergab den Hinweis auf zwei Frauen, die später von Bundespolizisten erkannt und festgenommen wurden. Vermutlich um nicht wiedererkannt zu werden, hatten sie sich zwischenzeitlich umgezogen. Nach der Feststellung ihrer Identitäten wurden die 21- und 42-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen wieder entlassen.

Noch in der Nacht meldete sich eine weitere Geschädigte von Borkum aus, die ebenfalls am Nachmittag im Hauptbahnhof bestohlen worden war. Eine Radfahrerin hatte aber zuvor schon die gestohlene Geldbörse in der Fahrradtasche ihrer abgestellten Leeze gefunden und bei der Bundespolizei abgegeben.

Die jeweiligen Tatausführungen wurden von Ermittlern auf Videobildern nachvollzogen. Insgesamt konnten den beiden Tatverdächtigen aufgrund von Videobildern bisher mindestens acht, teilweise in der Vergangenheit liegende, Taschendiebstähle nachgewiesen werden. Allein am Sonntag wurden von den beiden rund 400 Euro Bargeld erbeutet. Dazu kommen noch weitere Vermögensschäden, beispielsweise durch gestohlene Karten, Ausweise und Zugtickets. Gegen die beiden in Bochum wohnenden Frauen wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.

