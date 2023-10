POL-HI: Diebstahl aus Wohnung im Brühl - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Im Zeitraum vom 02.10.2023 22:30 Uhr bis zum 03.10.2023 05:00 Uhr kam es an zwei Alfelder Tankstellen zu Diebstahlsdelikten. In der Hildesheimer und der Göttinger Straße wurden die außerhalb des Verkaufsraums befindlichen Schränke für Motorenöl angegangen. In beiden Fällen wurden Betriebsstoffe entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem beschriebenen Zeitraum verdächtige ...

