Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in PKW-Anhänger - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen (chg) - Am 03.10.2023, gegen 13:25 Uhr, meldet ein 40-jähriger Sarstedter der Polizei den Aufbruch eines PKW-Anhängers in der Krugstraße (Ecke Bundesstraße 6) im Ortsteil Ahrbergen. Der männliche Tatverdächtige zerstört das Schloss des geparkten Anhängers und flüchtet auf Ansprache des Zeugen fußläufig vom Tatort. Da der Anhänger zum Tatzeitpunkt nicht beladen war, wurden keine Gegenstände entwendet. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro am betroffenen Fahrzeug. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige durch die Polizei vorerst nicht ergriffen werden. Laut dem meldenden Zeugen soll er etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß sein und schwarze Haare haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem beigen T-Shirt, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen. Weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

