Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) Ein 24-jähriger Sarstedter parkte seinen PKW BMW vom 01.10.2023, um 18:30 Uhr bis zum 02.10.2023, um etwa 12:15 Uhr, am rechten Fahrbahnrand in der Görlitzer Straße auf Höhe der dortigen Hausnummer 9. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW beim Ein- oder Ausparken am vorderen linken Stoßfänger beschädigt hatte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

