POL-HI: Alfeld- Diebstahl von Motoröl an zwei Tankstellen

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (ame) - Am Samstag, den 30.09.23 im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 16:20 Uhr wurden beide Kennzeichen des schwarzen Opel Mokka entwendet. Das Kennzeichen lautet HI-BJ 85. Das Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt in Nordstemmen auf einem Parkplatz in der Straße Wiesenlängen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

