Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 20-jähriger Dodge-Fahrer am Mittwoch gegen 6 Uhr im Einmündungsbereich von der K 8272 zur L 194 ins Rutschen und prallte dort gegen eine Leitplanke. Bei der Kollision entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, an der Leitplanke in Höhe von über 1000 Euro. Da sich der 20 Jahre alte Fahrzeug-Lenker nicht direkt bei der Polizei gemeldet hatte, bevor er die Unfallstelle verließ, sondern stattdessen lediglich seinen Vorgesetzten informierte, muss er nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen.

Herbertingen

Unfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben ein 22 Jahre alter Fiat-Fahrer und eine 39-jährige Citroen-Fahrerin, die am Mittwochmittag in der Angerstraße mit ihrem Pkw zusammengestoßen sind. Aus der Heßlinger Straße kommend überfuhr der 22-Jährige die Angerstraße und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Citroen-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurde der Fiat von der Straße abgewiesen und prallte gegen eine Mauer. Während an diesem ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand, wird der Schaden am Citroen auf rund 12.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sauldorf

Unfall mit schwerverletzter Person

Ein folgeschwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 7 Uhr am Einmündungsbereich der K 8216 / B311 zwischen Altheim und Bietingen ereignete. Eine 18 Jahre alte Ford-Lenkerin war in Richtung Krumbach unterwegs und geriet aufgrund schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Der Wagen geriet in der Folge von der Straße, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem Feld auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Die Autofahrerin erlitt hierbei schwerere Verletzungen und wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Scheer / Heudorf

Traktor brennt in einer Scheune

Mutmaßlich durch einen aufgestellten Heizstrahler geriet am Donnerstagmorgen ein Traktor in einer Scheune in Heudorf in Brand. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte wurde der Traktor vollständig gelöscht, bevor das Feuer auf andere Geräte übergreifen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

