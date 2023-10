Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) - In der Zeit vom 02.10.2023, 16.00 Uhr bis zum 04.10.2023, 14:30 Uhr kam es an der Wenderter Straße (Höhe Hausnr. 10a) zu einer Verkehrsunfallflucht. Anhand der Unfallspuren am beschädigten Pkw Fiat ist davon auszugehen, dass der Unfallflüchtige mit seinem Kraftfahrzeug im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleinwagens fuhr. Dabei wurde der Rückspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell