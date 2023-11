Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Eicken

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 11. November, ist es im Stadtteil Eicken zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr zu insgesamt drei vollendeten Wohnungseinbrüchen gekommen.

An der Bergstraße verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Mit der Beute in Form von Bargeld und Schmuck flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Auf ähnliche Weise brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Bökelstraße ein. Sie stahlen auch hier mindestens Schmuck und konnten anschließend flüchten.

Ebenso ein Einfamilienhaus an der Straße "Auf dem Bökelberg" war Ziel von Einbrechern: Hier kletterten sie zunächst über ein Tor in den Garten, brachen ein Fenster auf und zerstörten anschließend das Glas der Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten die Räume, stahlen Bargeld und entkamen über den Garten vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell