POL-MG: Nach Unfallflucht am Wasserturm: Taxifahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 8. November, ist es an der Viersener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Taxi gekommen, bei dem ein 72-jähriger Taxifahrer schwer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw ist nach dem Unfall mit zwei weiteren Insassen geflüchtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog der Taxifahrer gegen 21.10 Uhr von der Franziskanerstraße kommend nach links auf die Viersener Straße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw der Marke Tesla, der auf der Viersener Straße stadtauswärts unterwegs war.

Nach der Kollision stieß das Fahrzeug mit den unbekannten Insassen gegen ein Verkehrszeichen auf dem Gehweg und kam zum Stehen. Zeugenaussagen zufolge verließen drei männliche Personen das Auto und entfernten sich in verschiedene Richtungen, ohne sich nach dem Befinden des Taxifahrers zu erkundigen, dessen Fahrzeug auf der Viersener Straße stehen geblieben war. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Pkw sowie an dem Verkehrsschild.

Der 72-jährige Taxifahrer wurde von eintreffenden Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wo man ihn stationär aufnahm. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den flüchtigen Unfallbeteiligten. Auch ein Diensthund kam zum Einsatz. Die Personen wurden jedoch nicht mehr angetroffen. Die Beamten sperrten die Viersener Straße kurzfristig ab und stellten beide Unfallfahrzeuge sicher.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Diese dauern zurzeit an. (et)

