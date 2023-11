Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bettrath-Hoven: Jeep gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 9. November, um kurz vor 13 Uhr ein an der Oberstraße in Bettrath-Hoven geparktes Auto gestohlen. Es handelt sich um einen schwarzen Jeep Compass. Die Täter fuhren in Richtung Hansastraße davon.

Die eingesetzten Beamten fahndeten erfolglos in der Nähe des Tatortes nach dem Auto.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

