POL-MG: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt: 31-Jähriger vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 8. November, hat ein 31-jähriger Mann gewaltsam versucht, mit gestohlener Ware aus einem Supermarkt auf der Waldnieler Straße zu flüchten. Angestellte haben dies bis zum Eintreffen von Polizeikräften verhindert, die den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen haben.

Gegen 16.15 Uhr hatte der 31-Jährige versucht, den Kassenbereich des Supermarktes zu verlassen, ohne eine Reihe von Getränkedosen zu bezahlen, die er zuvor eingesteckt hatte. Beschäftigten der Filiale fiel dies auf und sie hielten den Mann fest, der sich daraufhin heftig zur Wehr setzte. Es gelang ihnen, den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, bis eine Streifenwagenbesatzung eintraf. Dabei wurde niemand verletzt.

Den Beamten gegenüber räumte der polizeibekannte Mann ein, unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln zu stehen. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ein Arzt entnahm dem 31-Jährigen dort eine Blutprobe. Die Kriminalpolizei prüfte infrage kommende Haftgründe in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach. Da gegen den Mann keine vorlagen, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am Donnerstag, 9. November, entlassen. (et)

