POL-E: Essen: Vier Verletzte nach Kollision zwischen Bus und Kleinwagen

Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: Am 6. Dezember 2022 entwendete ein Unbekannter einer 83-jährigen Essenerin beim Einkaufen an der Kasse ihre Geldbörse aus ihrer Jackentasche. Anschließend versuchte er mit der gestohlenen Debitkarte an einem Geldautomaten in der Witteringstraße Bargeld abzuheben. Da er drei Mal die falsche PIN eingab, blieb es bei dem Versuch. ...

