POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Mönchengladbach: Polizei und Stadtverwaltung weiten Zusammenarbeit aus

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Einsatz am Dienstag, 7. November, hat ein 32-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Am Abend beförderte ein 33-jähriger Taxifahrer einen 32-jährigen Fahrgast. Da dieser die Kosten für die Fahrt nicht begleichen wollte und den ...

mehr