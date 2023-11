Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Straftat nach dem Tierschutzgesetz: Pferd schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 9. November, gegen 15 Uhr meldete eine 30-jährige Frau den Tod eines Pferdes in Schelsen. Das Tier erlitt auf bislang ungeklärte Weise so schwere Verletzungen im hinteren Bauchbereich, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.

Wie und wo es zu den Verletzungen kam ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Verletzungen wurden erst im Pferdestall festgestellt. Zuvor war das Pferd auf einer Wiese des Schelsener Reitstalles an der Gereonstraße.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei eher von einem Unfallgeschehen als von einer Fremdeinwirkung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

