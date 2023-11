POL-MG: Frau in Windberg wehrt Handtaschenräuber ab

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 11. November, ist es im Stadtteil Eicken zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr zu insgesamt drei vollendeten Wohnungseinbrüchen gekommen. An der Bergstraße verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Mit der Beute in Form von Bargeld und Schmuck flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Auf ähnliche Weise brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Bökelstraße ...

