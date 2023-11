Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Mülfort und Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Einbrecher haben sich zwischen Sonntag und Montag, 13. November, gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen einer Firma an der Mülgaustraße verschafft. Nach bisherigem Ermittlungsstand kletterten die Täter zwischen 18 Uhr und 6.15 Uhr zunächst über einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Danach warfen sie ein Fenster ein und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten zwei Monitore und Bargeld.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, 14. November, zwischen 23 Uhr und 4 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lehwaldstraße eingebrochen. Sie entwendeten eine Spielkonsole und zwei Handtaschen mit persönlichen Dokumenten. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher auf unbekannte Weise Zugang zu einer Tiefgarage und gelangten von dort aus über eine Zugangstür in das Wohnhaus.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

