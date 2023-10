Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (06.10.2023) um 08.30 Uhr kam die Streife des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Augsburg im Rahmen der Streifenfahrt zu einem Verkehrsunfall in der Aindlinger Straße. Einer der Beteiligten hatte radioaktives Gefahrgut geladen.

Ein Lkw war in stadtauswärtige Richtung auf der linken Fahrspur unterwegs. Beim Abbiegen in eine Firmeneinfahrt, übersah er einen Mercedes Vito, der auf der rechten Fahrspur geradeaus am Lkw-Zug vorbeifahren wollte. Es kam dabei zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro entstand. Der Mercedes hatte hierbei radioaktives Material geladen. Aufgrund der Gefahrgut-Ladung im Kofferraum des Mercedes wurde sofort eine Messung mit dem Strahlenmessgerät durchgeführt. Es wurde keine Beschädigung festgestellt. Somit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr. Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Umweltschutz wurde das Gefahrgut in einen anderen Pkw umgeladen und ausgeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell