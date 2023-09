Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Donnerstag (07.09.2023), 14.30 Uhr, bis Freitag (08.09.2023), 10.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Garmischer Straße/Grainauer Weg. Ein im Kreuzungsbereich geparkter blauer FCA Italy wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt - Am Freitag (08.09.2023) kam es in der Werner-Haas-Straße zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Jakoberwallstraße abgestellter Fiat 500 wurde auf der linken Seite verkratzt und eingedellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Rufnummer 0821/323-2710 entgegen.

