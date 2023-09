POL Schwaben Nord: Wahlplakate beschädigt

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am gestrigen Donnerstag (07.09.2023) ging ein bislang unbekannter Täter eine 53-Jährige im Alten Postweg an und entwendete Bargeld. Die 53-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen 22.00 Uhr griff der bislang unbekannte Täter die Frau körperlich an und entwendete anschließend Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Haunstetter Straße entlang der Bahngleise. Trotz ...

mehr