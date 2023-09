POL-UN: Werne - Einbruch in Fitnessstudio

Schwerte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat gegen 21.45 Uhr am Montagabend (11.09.) einen schwarzen VW Golf mit den amtlichen Kennzeichen DO-UF 1296 entwendet. Der Pkw stand mit Schlüssel im Zündschloss und laufendem Motor vor einem Imbiss in der Eintrachtstraße in Schwerte. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Schwerte unter der ...

