HZA-R: Hauptzollamt Regensburg unter neuer Leitung Leitender Regierungsdirektor René Matschke feierlich ins Amt eingeführt

Im Rahmen einer Feierstunde mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung führte die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, am 08. August 2023 den Leitenden Regierungsdirektor René Matschke offiziell in das Amt des Leiters des Hauptzollamts Regensburg ein.

"Die Verknüpfung der Expertise, die unsere Beschäftigten in den unterschiedlichen Prozessen und Verwendungen erwerben, und in der Regel an anderer Stelle auch wieder in die Verwaltung einbringen, macht die Zollverwaltung so erfolgreich. Ich bin mir sicher, dass Sie, lieber Herr Matschke, für die Herausforderungen, die sich in diesem Amt stellen, die nötige Expertise mitbringen und die Aufgabe deshalb erfolgreich ausüben werden", führte Frau Hercher in ihrer Festrede aus.

Der gebürtige Passauer René Matschke trat 1981 in den gehobenen Dienst beim damaligen Hauptzollamt Passau in die Zollverwaltung ein. Nach mehreren Stationen im Bezirk der ehemaligen Oberfinanzdirektion München, unter anderem in Bad Reichenhall und Rosenheim, qualifizierte er sich von 2005 bis 2007 für den höheren Dienst und nahm bis 2012 die Leitung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Dienstort München wahr. Bevor er, ab 2015 das Zollfahndungsamt Hamburg leitete, war René Matschke drei Jahre als Zollverbindungsbeamter am Generalkonsulat in Dubai tätig. Nach sieben Jahren in Hamburg wechselte er zum 01. Oktober 2022 an die Spitze des Hauptzollamts Regensburg.

René Matschke, neuer Hauptzollamtsleiter: "Ich freue mich sehr, die Leitung des Hauptzollamts Regensburg übertragen bekommen zu haben und danke der stellvertretenden Leiterin, Petra Seidl, die mir ein hoch motiviertes und engagiertes Team übergeben hat. Ich freue mich darauf, die Zukunft des Hauptzollamts Regensburg, gemeinsam mit seinen rund 900 Beschäftigten, gestalten zu können. Dafür ist mir ein guter Kontakt zu allen Beschäftigten des Hauptzollamts, aber auch zur regionalen Wirtschaft und zu unseren Zusammenarbeitsbehörden sehr wichtig. Mit ihrer täglichen Arbeit sichern die Zöllnerinnen und Zöllner, nicht nur im Bezirk des Hauptzollamts Regensburg, sondern im gesamten Bundesgebiet, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, den weltweiten Handel und stehen für Verbraucher- und Umweltschutz ein. Der Zoll sieht sich somit als verlässlicher Partner sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Wirtschaft".

Zusatzinformationen:

Das Hauptzollamt Regensburg ist eines von 41 Hauptzollämtern im Geschäftsbereich der Bundesfinanzverwaltung. Der Bezirk des Hauptzollamts Regensburg erstreckt sich über eine Fläche von rund 13.000 km² und umfasst den gesamten Regierungsbezirk Oberpfalz und Teile der Regierungsbezirke Oberfranken und Niederbayern. Zu den Hauptaufgaben gehören unter anderem die Warenabfertigung bei den zuständigen Zollämtern, die Erhebung der dem Bund zustehenden Steuern, die Schmuggelbekämpfung sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung.

