HZA-R: Zollamt Weiden-Waidhaus: Der Zoll im Einsatz für den Verbraucherschutz

Regensburg (ots) - In rund einer Woche beginnen auch in Bayern endlich die großen Ferien. Damit Reisende gut vorbereitet in den Urlaub starten können und unangenehme Überraschungen bei der Rückkehr ausbleiben, klärt das Hauptzollamt Regensburg über die wichtigsten Reisebestimmungen auf und gibt einen ...

mehr