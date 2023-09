POL-UN: Holzwickede - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (09.09.), 23 Uhr, und Sonntag (10.09.), 5.30 Uhr, gewaltsam in ein Fast-Food-Restaurant in der Straße Werver Mark in Kamen eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr