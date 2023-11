POL-MG: Dieseldiebstahl aus Lastwagen

Mönchengladbach (ots) - Trickdiebe haben am Mittwoch, 15. November, gegen 13 Uhr ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße bestohlen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Ein Mann sprach eine 86-jährige Frau im Vorgarten des Hauses an und gab sich mit einem gefälschten Ausweis als Wasserwerker aus. Er sagte, er müsse aufgrund von Bauarbeiten auf der Straße den Wasserdruck ...

