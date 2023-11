POL-MG: Handtasche entrissen - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Die 14-jährige Jugendliche Lea M. ist am Sonntag, 29. Oktober, erneut vermisst gemeldet worden. An diesem Tag kehrte Lea M. abends nicht zurück. Am Montag, 30. Oktober, wurde die Vermisste durch Polizisten in einer Wohnung in Mönchengladbach angetroffen und zu ihrer Wohnanschrift zurück verbracht. Von dieser entfernte sich die Vermisste ...

mehr