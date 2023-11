Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Zeuge informierte Polizei wegen Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.11.2023, 20.55 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei aufgrund einer möglichen Trunkenheitsfahrt in Ahlen. Der 21-jährige Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Südbreede in Richtung Bahnhof. In Höhe der Postbank kam ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Der 21-Jährige wendete seinen Pkw und fuhr dem Fahrzeug hinterher. Er konnte beobachten, wie der Fahrer eine rote Ampel missachtete und es beinahe zu einem Unfall mit einem Fußgänger kam. Später fuhr der Autofahrer noch gegen einen Bordstein. Als der Mann an einer roten Ampel hielt, nutzte der 21-Jährige die Gelegenheit den Ahlener aufzufordern, auszusteigen. Dem kam der 60-Jährige nach. Polizeiliche Einsatzkräfte übernahmen den Autofahrer, der absolut fahruntüchtig war, wie es das Ergebnis des Atemalkoholtests zeigte. Anschließend nahmen sie den 60-Jährigen mit zum Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein des Ahleners sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

