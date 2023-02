Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Fahrrad

Unkel (ots)

Im Tatzeitraum 22.02.2023 bis 23.02.2023, zwischen 17:45 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in Unkel, Grüner Weg, zu einem Fahrraddiebstahl. Von der Terrasse eines Einfamilienhauses wurde ein Damenrad der Marke Bergamont entwendet. In Tatortnähe, auf einem Wiesengrundstück, wurde zudem ein herrenloses Fahrrad der Marke Cube, in den Farben schwarz / grau / blau aufgefunden. Die Polizei Linz bittet um Zeugenhinweise bezüglich des Fahrraddiebstahls bzw. wer kann Angaben zu dem Fundrad machen.

