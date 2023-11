Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Unfall mit schwerverletzter Person

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend in Heilbronn. Gegen 22.10 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Opel die Hanns-Bauer-Straße und wollte die Kreuzung mit der Pfaffenstraße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines von links kommenden 62-Jährigen Motorradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Rappenau-Fürfeld: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagvormittag, 11.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.40 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Fürfeld. Der oder die Täter schlugen mehrere Fenster des Gebäudes in der Bonfelder Straße ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand ein Schlüsselkasten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Neckarsulm: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in Neckarsulm. Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, gelangten die Täter durch Einschlagen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Im Klauenfuß". Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schränke geöffnet. Ein Tresor wurde durch die Einbrecher gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Anschließend entkamen die Personen unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Eppingen: Anhänger von Traktor umgekippt

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Eppingen. Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Traktor-Gespann die Bundesstraße 293 von Heilbronn kommend in Richtung Karlsruhe. An der Einmündung Eppingen-Ost bog der Senior mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Eppingen ab. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unzureichender Ladungssicherung kippte in der folgenden Rechtskurve der Anhänger des Gespanns nach links um und die Ladung, welche aus mit Metallschrott gefüllten Boxen bestand, verteilte sich auf der Fahrbahn. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender Mercedes Sprinter eines 61-Jährigen wurde durch die herabfallenden Teile beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Heilbronner Straße, im Bereich der Einmündung Eppingen-Ost, musste im Rahmen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 10.30 Uhr komplett gesperrt werden.

