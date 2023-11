Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Fahrer einer Cross-Maschine flüchtet vor Polizei

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter mit seinem Leichtkraftrad in Krautheim flüchtete. Eine Streife befand sich an einem Supermarktparkplatz in der Klepsauer Straße, als die Beamten eine auffällige, weiße Cross-Maschine mit Neonfarben beobachteten. Der Fahrer war von Gommersdorf in Richtung Klepsau unterwegs und sollte kontrolliert werden. Bei der Hinterherfahrt fuhr der Fahrer auf dem Hinterrad und beschleunigte beim Erblicken des Streifenwagens stark. Der Unbekannte überholte zwei Pkw und reagierte nicht auf Anhaltezeichen und das Blaulicht. An der Einmündung der Landesstraße 1025 mit der Landesstraße 513 wendete er das Kraftrad und fuhr wieder in Richtung Krautheim. Im Stadtgebiet bog der Fahrer dann in Richtung Altkrautheimer Straße ab und geriet außer Sichtkontakt der Polizeibeamten. Eine Fahndung verlief negativ. Zeugen, die den Fahrer der Cross-Maschine mit KÜN-Kennzeichen beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

