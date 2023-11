POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.11.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Mudau: Einbruch in zwei Wohnhäuser Unbekannte verschafften sich am Freitag Zutritt zu zwei Gebäuden in Mudau und entwendeten Schmuck und Bargeld. In einem Fall betraten die Täter zwischen 18.15 Uhr und 20.45 Uhr ein Grundstück im Tannenweg, wo sie über den Balkon in das Einfamilienhaus ...

mehr