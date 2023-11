Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Steine durch Krankenhausscheibe geworfen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person warf am frühen Samstagmorgen einen Stein durch ein Krankenzimmer des Krankenhauses in Bad Mergentheim. Gegen 4.40 Uhr begab sich der Täter oder die Täterin zu dem Krankenhaus in der Lothar-Daiker-Straße und warf einen drei Kilogramm schweren Stein durch das Fenster eines Krankenzimmers. Der Stein durchschlug die Fensterscheibe und kam im Raum zum Liegen. Glücklicherweise wurde niemand getroffen und durch den Stein oder die Glassplitter verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Unfallflucht mit 2.500 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Samstagabend einen Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen und fuhr anschließend weiter. Gegen 20.45 Uhr touchierte die unbekannte Person mit ihrem schwarzen VW Golf, TBB-Kennzeichen, beim Vorbeifahren den in der Industriestraße ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Fensterscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Fünf Glasscheiben schlugen Unbekannte in der vergangenen Woche an der Tauber-Franken-Halle in Lauda-Königshofen ein. Die Täter begaben sich zwischen dem 11. November und dem 18. November zu der Mehrzweckhalle in der Hauptstraße und schlugen die Fensterscheiben an der Rückseite des Gebäudes ein. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Fahrzeug übersehen - 10.000 Euro Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wertheim. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Ford von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Bestenheider Landsstraße ein. Dabei übersah sie vermutlich den bereits auf der Straße fahrenden BMW eines 69-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell