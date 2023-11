Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Haus in Schefflenz am Montagabend sucht die Polizei Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude im Weingartenweg und durchsuchten im Inneren die verschiedenen Wohneinheiten. Entwendet wurde nach bisherigem Stand eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 mit dem Polizeirevier Mosbach in Verbindung zu setzen.

Elztal-Dallau: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Nachdem am Montagabend in Dallau-Elztal vermutlich zwei männliche Personen versuchten in ein Wohnhaus einzubrechen, sucht die Polizei Mosbach Zeugen. Die bislang unbekannten Täter begaben sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18.10 Uhr zur Rückseite des Hauses in der Lärchenstraße und machten sich hier an einer Terrassentür zu schaffen. Sie ließen jedoch relativ schnell von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich wieder in Richtung Felder. Das Geschehen konnte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Während einer der Täter komplett schwarz gekleidet war, hatte der andere eine weiße Kapuzenjacke an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Dunkle Limousine nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro sind das Resultat eines Unfalles, welcher sich am Montagmorgen in Mosbach ereignete. Um 7.36 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford die Hauptstraße, als an der Kreuzung zur Straße "Neue Gärten" ein Auto in den Kreuzungsbereich einfuhr, ohne die Vorfahrt des Ford-Fahrers zu beachten. Dem 51-Jährigen gelang es durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem anderen Pkw zu vermeiden. Er geriet hierdurch jedoch mit dem linken Vorderrad auf eine Fußgängerinsel, wodurch ein Schaden an seinem Fahrzeug entstand und es nicht mehr fahrbereit war. Bei dem anderen Pkw soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, oder Angaben zur dunklen Limousine machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 mit dem Polizeirevier in Mosbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell