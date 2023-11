Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Passanten halfen nach Ladendiebstahl

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.11.2023 geriet ein Ladendiebstahl in Neubeckum, Mark I außer Kontrolle, so dass Passanten eingriffen. Ein 20-Jähriger und ein 34-Jähriger befanden sich in einem Discounter und verzehrten dort Backwaren aus der Auslage. Die 43-jährige Angestellte sprach das Duo nach einem Zeugenhinweis an und forderte es auf, das Geschäft nach Bezahlung zu verlassen. Die Beckumerin wurde anschließend darauf aufmerksam gemacht, dass der 20-Jährige noch eine Flasche Alkohol in seiner Jogginghose versteckt habe. Deshalb folgte die Angestellte den beiden Männer bis vor das Geschäft und forderte die Herausgabe des Diebesguts. Die Flasche wurde ihr übergeben und sie drehte sich um, um zurück in das Ladenlokal zu gehen. Nun griff der 20-Jährige die Frau von hinten an und würgte sie. Die 43-Jährige hatte erhebliche Schwierigkeiten sich zu befreien, so dass ihr Passanten zu Hilfe kamen. Die rissen den Mann von der Beckumerin los und zu Boden. Nun kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Passanten und dem 34-jährigen Tatverdächtigen, der offenbar seinen Mittäter befreien wollte. Auch der Ältere konnte durch Passanten am Boden fixiert werden. Bei der Auseinandersetzung wurden ein 62-Jähriger und ein 44-Jähriger, beide aus Neubeckum, leicht verletzt. Während sich der 20-Jährige bei Eintreffen der Polizei ruhig verhielt, randalierte der 34-jährige Ahlener weiter. Er leistete erheblichen Widerstand und versuchte sich selbst zu verletzen. Beide Männer wurden in Gewahrsam genommen. Der Ahlener wurde später in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell