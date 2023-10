POL-E: Essen: Unbekannte rauben Tabakwaren und leisten Widerstand - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45259 E.-Heisingen: Am Samstagmorgen (7. Oktober) brachen ein 37-Jähriger und eine 34-Jährige in einer Kindertagesstätte in der Lelei ein. Beide wurden vorläufig festgenommen. Gegen 3 Uhr meldete eine Zeugin einen verdächtigen Mann an einer KiTa. Als die herbeigeeilten Polizisten samt Diensthundeführerin eintrafen, stellten sie eine beschädigte ...

