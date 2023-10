Polizei Essen

POL-E: Essen: Diensthund "Krabat" stellt Einbrecher - zwei vorläufige Festnahmen

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen: Am Samstagmorgen (7. Oktober) brachen ein 37-Jähriger und eine 34-Jährige in einer Kindertagesstätte in der Lelei ein. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 3 Uhr meldete eine Zeugin einen verdächtigen Mann an einer KiTa.

Als die herbeigeeilten Polizisten samt Diensthundeführerin eintrafen, stellten sie eine beschädigte Fensterscheibe des Gebäudes fest. Daher durchsuchten die Beamten die KiTa und setzten zur Un-terstützung den Diensthund "Krabat" ein.

Nach wiederholter Aufforderung sich zu zeigen, suchte "Krabat" persönlich den Dachboden auf, lokalisierte dort einen versteckten 37-Jährigen, biss ihm in den Arm und hielt in sicher fest, bis die versierte Diensthundeführerin die Festnahme erfolgreich durchführen konnte.

Zudem stellten die Polizisten eine 34-Jährige in einem roten Opel Corsa fest. Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Frau während der Tat draußen aufpasste.

Gegen die Tatverdächtigen wird nun aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Nach ersten Ermittlungen verfügen die beiden deutschen Staatsangehörigen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach einer ambulanten Behandlung des 37-Jährigen wurden die beiden mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen. /RB

